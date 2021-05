1 maggio, Mattarella: “Sarà il lavoro a portare il Paese fuori dall’emergenza”

Mattarella: "La repubblica non potrebbe vivere senza il lavoro e sarà il lavoro a portare fuori il Paese da questa emergenza"

Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si celebra oggi, alle ore 11.00 al Quirinale, la Festa del Lavoro. La cerimonia viene trasmessa in diretta streaming sul sito del Quirinale e su Rai Uno.

Prima della cerimonia, il Capo dello Stato ha deposto una corona sul Monumento dedicato alle vittime del lavoro, presso la sede Centrale dell’INAIL che si trova all’Eur. Era presente la sindaca di Roma Virginia Raggi. Subito dopo il capo dello Stato ha fatto rientro al Quirinale dove è iniziata la tradizionale cerimonia per il primo maggio.

Orlando: “Con lavoro iniquo democrazia più debole”

“Ancora oggi la nostra Costituzione ci indica la strada: proteggere i nostri cittadini, assicurare cure e vaccini ma allo stesso tempo preparare la ricostruzione facendo leva sulle lavoratrici e sui lavoratori del nostro paese. Perché – avverte il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, parlando al Quirinale per la festa del Primo Maggio – quando il lavoro manca o è iniquo o indegno, la democrazia è più debole ed esposta; preda della sfiducia e della rabbia sociale; e la rabbia sociale può produrre mostri”.

“L’andamento della perdita di posti di lavoro in questi mesi ha indicato che, pur con forti eterogeneità, ci sono squilibri tra nord e sud del paese e che ad essere maggiormente penalizzati sono i giovani e le donne”, rileva Orlando. “L’Italia deve rispondere a questo passaggio come è avvenuto a metà degli anni ’70 con una legislazione mirata, compiendo ogni sforzo per evitare di perdere una generazione”.

Mattarella: “Sarà il lavoro a portare Paese fuori da emergenza”

Il Primo maggio rappresenta “un’occasione che afferma la fiducia nel futuro, di chi vuole conquistare nuovi traguardi e non di chi assiste inerte. La repubblica non potrebbe vivere senza il lavoro e sarà il lavoro a portare fuori il Paese da questa emergenza“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione al Quirinale in occasione del 1 maggio. “Buon Primo Maggio all’Italia che riparte”, ha aggiunto.

