Il Papa ai Rogazionisti: “Continuate a pregare per le vocazioni”

Questa mattina, nel Palazzo Apostolico Vaticano, Papa Francesco ha ricevuto in udienza i partecipanti agli Incontri promossi dai Rogazionisti del Cuore di Gesù e dalle Suore Figlie del Divino Zelo.

“Continuate, per favore, a pregare per le vocazioni”. E’ l’esortazione rivolta da papa Francesco ai partecipanti agli incontri promossi dai Rogazionisti del Cuore di Gesù e dalle Suore Figlie del Divino Zelo, ricevuti stamane in udienza. “Vorrei rinnovarvi l’invito: siate gli ‘specialisti di Dio’, non tanto come studiosi di tecniche, di statistiche e di teorie, per quanto anche queste possano servire, quanto di quella sapienza che si matura facendo prima di tutto i ‘calli alle ginocchia’ e poi ‘alle mani'”, ha detto il Pontefice. “Siate specialisti, cioè, nelle arti della preghiera e della carità – ha spiegato -: mani giunte dinanzi a Dio e mani tese verso i fratelli. Mani giunte e mani tese: così si diventa specialisti di Dio!”. Secondo papa Francesco, “questa è la vostra missione. Ancora oggi, infatti, il Signore chiama, e tanti giovani hanno bisogno di testimoni e di guide credibili che, mostrando loro la bellezza di una vita spesa per amore, li aiutino a dire ‘sì'”. “Care sorelle, cari fratelli, grazie per quello che fate, grazie per la vostra testimonianza – ha concluso -. Grazie per le mani giunte: non incollate, no, perché poi devono andare a lavorare, ma giunte”.

Fonte: Ansa