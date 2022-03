Il Papa ha ricevuto padre Carlassare, il vescovo che fu ferito in Sud Sudan

Papa Francesco ha incontrato oggi in Vaticano padre Christian Carlassare, vescovo eletto di Rumbek (Sud Sudan). Il missionario italiano sarà consacrato vescovo il 25 marzo.

FIORI E MAGLIETTA INSANGUINATA Chi non capisce la logica del DIA-LOGOS considera che l'ALTRO stia sempre dalla parte sbagliata… non potendo renderlo ostaggio della SUA PARTE. Ma «il seminatore getta il seme e non torna indietro» [Lele Ramin]#Carlassare #SudSudan @nigrizia pic.twitter.com/WTwMl7E5KW — Claudio Monge op (@galatacla) April 26, 2021

I conflitti in Sud Sudan

Il Sudan del Sud è diventato uno Stato indipendente dal Suda – nel centro-est dell’Africa – il 9 luglio 2011, a seguito di un referendum passato con il 98,83% dei voti. Si tratta di un paese membro delle Nazioni Unite, dell’Unione africana e dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo. Nel luglio del 2012 il Sudan del Sud ha firmato le convenzioni di Ginevra. Nel dicembre del 2013 è scoppiato un conflitto etnico tra le forze governative del presidente Kiir, di etnia dinka, e quelle fedeli all’ex vicepresidente Machar, di etnia nuer, che ha causato la morte di migliaia di civili.

Il ferimento di Padre Carlassare in Sud Sudan

Padre Carlassare era stato gravemente ferito alla fine di aprile dello scorso anno e per questo la sua ordinazione episcopale, prevista per maggio 2021, era stata rinviata. Originario di Schio (Vicenza), 44 anni, è il più giovane vescovo italiano nel mondo. La diocesi di Rumbek, dalla morta di mons. Cesare Mazzolari nel 2011, era rimasta sede vacante. In questo anno la diocesi di Rumbek è stata retta da un amministratore apostolico.

Padre Christian #Carlassare, 43 anni, missionario italiano e vescovo eletto della diocesi di Rumbek, in Sud Sudan, è stato ferito da due uomini armati; è in condizioni stabili. Lo riferisce la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. pic.twitter.com/BmOe3ru1FR — Famiglia Cristiana (@fam_cristiana) April 26, 2021

“Nella notte abbiamo appreso dell’attentato ai danni del neo-eletto vescovo della diocesi di Rumbek p. Cristian Carlassare. Il missionario comboniano è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Juba”, riferiva l’agenzia Fides. “P. Cristian è stato picchiato, insieme alla suora che era con lui, poi gli hanno sparato quattro proiettili alle gambe. Stando alle prime notizie l’attentato era pianificato pare per spaventarlo in modo che non venga consacrato vescovo”. “Pregate non tanto per me ma per la gente di Rumbek che soffre più di me”, aveva scritto padre Christian Carlassare, dopo l’attentato.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.