Il primo ministro del Belize, John Briceño, è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco al Palazzo Apostolico Vaticano. Durante i colloqui, si è discusso dell’importanza dell’impegno della Chiesa cattolica nell’educazione e nell’assistenza ai migranti.

Il Belize è uno piccolo Stato indipendente dell’America centro-settentrionale con circa 380mila persone. Confina con il Messico, con il Guatemala e a est si affaccia sul mar dei Caraibi. E’ transiti delle carovane di migranti che dall’America Latina cercano di entrare negli Stati Uniti.

Il Papa riceve il premier del Belize: focus sull’aiuto ai migranti

Nella mattinata di oggi, sabato 20 aprile, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il primo ministro del Belize, John Briceño, è stato ricevuto in udienza da Sua Santità il Papa Francesco. Ne dà notizia la Sala stampa della Santa Sede spiegando che “successivamente ha incontrato mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali”.

“Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato – si legge nel comunicato –, è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra il Belize e la Santa Sede. Ci si è poi soffermati specialmente sull’impegno della Chiesa cattolica in campo educativo e nell’attenzione ai migranti. Nel prosieguo della conversazione si è parlato di alcuni temi dell’attualità sociopolitica del Paese, sottolineando il contributo che la Chiesa cattolica e i valori cristiani, presenti nella società beliziana, possono offrire al bene comune della popolazione”.

