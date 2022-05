Papa: “Indulgenza plenaria a chi visita gli anziani, basta anche una telefonata”

La Penitenzeria apostolica, “in forza delle facoltà” ad essa attribuite dal Papa, concede l’indulgenza plenaria a coloro che prenderanno parte alla celebrazione della Giornata dei nonni, il 24 luglio, partecipando alla Messa di Papa Francesco in Vaticano o alle celebrazioni che si terranno nel mondo per l’occasione.

L’indulgenza Plenaria

“Questo Tribunale della Misericordia concede ugualmente l’Indulgenza Plenaria in questo stesso giorno – comunica la Penitenzeria apostolica – ai fedeli che dedicheranno del tempo adeguato a visitare in presenza o virtualmente i fratelli anziani bisognosi o in difficoltà (come i malati, gli abbandonati, i disabili)”.

L’indulgenza viene concessa anche agli “anziani malati e tutti coloro che, impossibilitati di uscire dalla propria casa per grave motivo, si uniranno spiritualmente alle funzioni sacre della Giornata Mondiale”, seguendo le celebrazioni anche attraverso la radio e la tv. “L’indulgenza – spiega la Penitenzeria – è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati”.

