Papa Francesco per la festa dei lavoratori (1° maggio) 1 : "Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso fatto uomo non ha disdegnato di lavorare"

“Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso fatto uomo non ha disdegnato di lavorare. Imploriamo San Giuseppe Lavoratore perché possiamo trovare strade che ci impegnino a dire: nessun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro!”. Lo ha detto papa Francesco in un tweet in occasione del 1° Maggio, giornata che la Chiesa dedica – dal 1955 per iniziativa di Papa Pio XII – alla figura di San Giuseppe Lavoratore.

Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso fatto uomo non ha disdegnato di lavorare. Imploriamo #SanGiuseppeLavoratore perché possiamo trovare strade che ci impegnino a dire: nessun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro! — Papa Francesco (@Pontifex_it) May 1, 2021

