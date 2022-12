Papa Francesco chiede preghiere per Benedetto XVI: “E’ molto malato”

“Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine”. Lo ha detto papa Francesco al termine dell’udienza generale.

Papa Francesco: “Consolazione a chi vive dramma guerra, in Ucraina e altrove”

“L’amore di Dio che si è rivelato a Betlemme porti la consolazione ai nostri cuori, turbati dal dramma della guerra in Ucraina e in altre parti del mondo”. Lo ha affermato papa Francesco nell’udienza generale in Sala Nervi, salutando i pellegrini polacchi. “Anche voglio ringraziare il popolo di Polonia per tutto l’aiuto che dà al popolo ucraino”, ha aggiunto.

“Ricordiamo che nella storia dell’umanità l’ultima parola spetta a Dio, perché ‘tutto appartiene all’amore’ – ha proseguito il Pontefice citando San Francesco di Sales, di cui oggi ricorre il quarto centenario della morte -. A ognuno di voi, alle famiglie polacche e ucraine che si trovano attualmente nella vostra Patria, la mia benedizione”.

Nel suo saluto ai pellegrini tedeschi, il Pontefice ha anche detto: “oggi, nella festa dei Santi Innocenti, pensiamo ai più piccoli, a tutti i bambini che soffrono lo sfruttamento, la fame e la guerra. Il Signore ci aiuti con la sua benedizione a proteggerli e a sostenerli”.

Fonte: Ansa