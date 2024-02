Il Papa il 28 aprile a Venezia visiterà anche la Biennale

Papa Francesco si recherà in visita a Venezia domenica 28 aprile 2024. Il programma non è stato ancora del tutto definito. Per certo visiterà il Padiglione della Santa Sede alla Biennale d’Arte e incontrerà la comunità ecclesiale del Patriarcato di Venezia.

Papa Francesco: il 28 aprile in visita a Venezia

Domenica 28 aprile 2024 Papa Francesco si recherà in visita a Venezia. Ad annunciarlo, tramite un comunicato congiunto, sono il Dicastero Vaticano per la Cultura e l’Educazione e il Patriarcato di Venezia. Il Santo Padre visiterà il Padiglione della Santa Sede alla Biennale d’Arte, presso il Carcere Femminile della Giudecca, e incontrerà la comunità ecclesiale del Patriarcato di Venezia, con un programma che sarà comunicato prossimamente.

Gli altri due viaggi apostolici in Italia finora confermati dalla Santa Sede sono: a Verona il 18 maggio 2024 per partecipare a una manifestazione per la pace. E a Trieste il prossimo 7 luglio a conclusione della 50ª Settimana sociale dei cattolici in Italia.

Fonte: Ansa