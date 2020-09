Due appuntamenti del Vicariato di Roma per iniziare l’anno pastorale. Un incontro per gli operatori pastorali delegati dalle parrocchie, nella basilica di San Giovanni in Laterano , oggi alle 10 e uno per i presbiteri e i diaconi, lunedì sempre alle 10 in cattedrale.

Oggi in Vicariato

A convocare con una lettera i due incontri è stato il cardinale Angelo De Donatis. Il vicario di Papa Francesco per la diocesi di Roma, che presiederà i due eventi. L’assemblea di oggi sarà aperta da un momento di adorazione eucaristica, al termine della quale il cardinale vicario terrà una relazione. Ai partecipanti verrà distribuito un libretto che raccoglie le schede bibliche per guidare la preghiera domestica.

Lectio divina

Spiega il cardinale De Donatis: “Uno strumento per la lectio divina– che accompagni il cammino ecclesiale. Indirizzato anche ai pastori, ai catechisti e agli educatori delle parrocchie. Con l’auspicio che sia un sussidio utile anzitutto per le famiglie“. All’appuntamento di oggi potranno partecipare due membri dell’equipe pastorale o del consiglio pastorale di ciascuna parrocchia, a discrezione del parroco. Oltre ad esponenti delle aggregazioni laicali personalmente contattati a cura della segreteria generale del Vicariato, per un totale di 800 partecipanti.

Scenario

“Lo scenario che il futuro ci dischiude– osserva il cardinale vicario De Donatis- non è un ritorno a come eravamo prima del Covid. Ma mi sembra che la maggior parte delle persone custodisca nel cuore il desiderio che questa crisi segni l’inizio di una fase nuova. Questo non avverrà automaticamente. Ma dipenderà dall’accogliere o meno quello che il Signore ha seminato in questo tempo. Dal seguire o non seguire quei segnali che Egli ha posto nel nostro cammino. Il cardinale De Donatis si dice “davvero felice di cominciare questo nuovo anno pastorale. Le difficoltà che dovremo affrontare non ci tolgano dal cuore la gioia di camminare insieme“.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.