“Non c’è futuro senza famiglia”. Lo ha ribadito il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, intervenendo con un videomessaggio all’assemblea generale del Forum nazionale delle associazioni familiari (Roma, 17-18 marzo).

Natalità, card. Zuppi: “Non c’è futuro senza famiglia”

“La famiglia non è un problema o qualcosa destinata ai retaggi del passato, ma l’unica risorsa che può garantire futuro alle persone: senza di essa le crisi economiche e le varie pandemie sarebbero state ancora più tragiche di quanto lo sono state e lo sono”, ha osservato il card. Zuppi che ha ringraziato il presidente Gigi De Palo, arrivato alla fine del suo mandato, per aver aiutato, “con intelligenza, passione, competenza, intuizione, con il coinvolgimento di tanti e con la costruzione di alleanze” a “scommettere sulla famiglia”.

Il tutto, ha precisato il presidente della Cei, con il dialogo: “Questa via fa spendere la propria identità e la arricchisce perché non c’è dialogo senza identità e non c’è identità senza dialogo”. Rivolgendosi a De Palo, il card. Zuppi ha fatto riferimento alla natalità, “un’altra grande battaglia che ci vedrà di sicuro ancora uniti e che è fondamentale perché la famiglia non vive per se stessa”.

“La natalità – ha ricordato – è una delle grandi battaglie decisive per il nostro Paese, una grande scommessa, anche perché permette di combattere tutto quello che ci fa chiudere, che ci fa conservare la vita e non donarla”.

Fonte: AgenSIR