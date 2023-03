Congresso CGIL, Landini ringrazia Mattarella: “Costituzione e lavoro al centro”

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, è tornato sul palco del Palacongressi di Rimini per l'intervento di chiusura del XIX congresso nazionale

“Voglio ringraziare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che con il suo messaggio, le sue parole ha riconfermato il valore della nostra Costituzione e del lavoro”. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, è tornato stamani sul palco del Palacongressi di Rimini per l’intervento di chiusura del XIX congresso nazionale.

Landini ringrazia tutti

“Ciascuno di noi si impegna nel sindacato pensando non che sia un mestiere ma un ruolo importante per cambiare la situazione. E’ stato un bel congresso, di una bella organizzazione fatta da uomini e donne libere che credono in quel che fanno”, ha detto Landini, indossando la felpa rossa della Cgil.

Landini: “Importante la condanna di Meloni dell’assalto alla Cgil”

“Ho trovato importante che la presidente del Consiglio abbia condannato l’assalto alla nostra sede da forze dall’estrema destra e concordo sul fatto che insieme dobbiamo combattere e respingere la violenza, perché se il terrorismo nel nostro Paese è stato sconfitto è grazie al movimento dei lavoratori”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nell’intervento di chiusura del XIX congresso, aggiungendo però che “tra il dire e il fare, se lo si vuole condannare, si applichi la Costituzione. Questo parlamento faccia quello che deve fare, si sciolgano le forze che si richiamano al fascismo: un atto di questo genere parlerebbe molto di più di tante dichiarazioni. Si rimetta al centro la Costituzione”, rimarca.

Fonte: Ansa