Secondo la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs), l'Africa è al primo posto con il più alto numero di omicidi e il Paese con più assassinii è la Nigeria, dove tra l'altro il numero di sequestri di sacerdoti  è di circa 30 da inizio anno

Nel dettaglio, la statistica, curata dal sito Sismografo, registra una vittima in. Si tratta di padre Joseph Tran Ngoc Thanh, ucciso il 28 gennaio 2022.. Ucciso mentre confessava nella chiesa Dak Mot. In Africa otto le vittime: padre Richard Masivi Kasereka – 2 febbraio 2022. Ucciso da, tra Kirumba e Mighobwe, nel Territorio del Lubero (Nord Kivu) mentredi San Michele Arcangelo. Il parroco di Saint-Joseph Mukasa, Godefroid Pembele, nella città di Kikwit, è deceduto il 7 agosto a Kinshasada una fucilata la notte tra il 6 e e domenica 7. Il sacerdote è stato gravemente ferito nell’attacco di banditi armati durante la notte al convento di Mukasa.

Il senso della missione

La missione come dono estremo. Il cui senso è stato descritto da Francesco nell’omelia per i Martiri dell’Uganda. Durante il Viaggio Apostolico in Kenya, Uganda e Repubblica Centraficana. “La testimonianza dei martiri mostra a tutti coloro che hanno ascoltato la loro storia, allora e oggi, che i piaceri mondani e il potere terreno non danno gioia e pace durature- spiega il Pontefice-. Piuttosto, la fedeltà a Dio, l’onestà e l’integrità della vita e la genuina preoccupazione per il bene degli altri ci portano quella pace che il mondo non può offrire”.