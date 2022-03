Domani in Duomo la celebrazione dell'arcivescovo Mario Delpini per consacrare la Russia e l'Ucraina al Cuore Immacolato di Maria

L’arcidiocesi di Milano in preghiera con il Papa per affidare la Russia e l’Ucraina alla protezione mariana. Domani alle 17, nella Basilica di San Pietro, papa Francesco consacrerà la Russia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Un gesto di speranza e di pace voluto dal Pontefice. Jorge Mario Bergoglio ha chiesto a tutti i vescovi del mondo di unirsi idealmente a lui in preghiera. Contro gli orrori della guerra.

Preghiera mariana

La Chiesa ambrosiana aderisce allo spirito della celebrazione pontificia. L’arcidiocesi di Milano propone in contemporanea, in unione con papa Francesco, un momento comunitario. Di raccoglimento e invocazione della pace. La funzione religiosa sarà presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini nel duomo del capoluogo lombardo. La preghiera inizierà alle 17 e terminerà alle 17.30. Sarà possibile seguire la funzione in diretta sul portale www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube della Diocesi.

Solennità dell’Annunciazione

Dunque nella solennità dell’Annunciazione, il Papa consacrerà l’umanità intera, e in particolare Russia e Ucraina, al cuore immacolato di Maria. Un atto che, secondo la tradizione cattolica, significa affidare alla Madre, e per sua intercessione a Dio, ogni persona della terra. In particolare quanti oggi soffrono a causa della guerra. In quest’ora buia, sottolinea il Papa, la Chiesa è “fortemente chiamata a intercedere presso il Principe della pace e a farsi vicina a quanti pagano sulla propria pelle le conseguenze del conflitto“. Francesco ha inviato un messaggio ai vescovi di tutto il mondo. Il Pontefice sollecita i pastori a convocare i sacerdoti, i religiosi e tutti i fedeli alla preghiera comunitaria nei luoghi sacri. Il messaggio di Jorge Mario Bergoglio si conclude con il testo che verrà pronunciato domani.

