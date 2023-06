Un evidente passo indietro sui migranti dell’Ue, che non riesce a dare risposte convincenti sui problemi fondamentali. È l’opinione dell’arcivescovo di Ferrara Giancarlo Perego, presidente della fondazione Migrantes della Cei, sull’accordo raggiunto nei giorni scorsi dai ministri europei e che verrà sottoposto dalla Commissione di Bruxelles al Parlamento europeo.

Migrantes (Cei): “Tanti passi indietro nel nuovo accordo della Ue”

“Avvenire” anticipa online alcuni passaggi dell’intervista a Perego che sarà pubblicata sul giornale di domani. “Certo – premette il vescovo – da una parte è positivo che i ministri dell’Interno europei, che non si vedevano e non ragionavano su queste tematiche dal 2015, di fatto abbiano ripreso una riflessione sul tema dell’agenda europea su immigrazione e asilo. Perché di questo si tratta più che della modifica del regolamento Dublino 3″.

“Ma, dall’altra, siamo di fronte a un evidente passo indietro – sottolinea Perego – con questa proposta, che dovrà poi essere valutata dal parlamento europeo, anche se non c’è un vento politico che faccia sperare in una revisione migliorativa. Ammesso e non concesso che riesca a votarla prima delle elezioni del 2024. Un passo indietro sulla costruzione della solidarietà europea e di una agenda dell’immigrazione e dell’asilo. Poi sui problemi fondamentali non si sono date risposte”.

Fonte: Ansa