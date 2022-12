In marcia per la pace

Si terrà il 31 dicembre ad Altamura la Marcia nazionale per la pace. Organizzata dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace. Caritas Italiana. Azione Cattolica Italiana. Pax Christi Italia. Movimento dei Focolari. Con la Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. Dopo la Veglia di preghiera a Bari lo scorso 21 dicembre, l’anno si conclude con questo appuntamento ormai tradizionale. Che si svolgerà sui passi di don Tonino Bello, il vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi e già presidente di Pax Christi. L’obiettivo è “rilanciare l’impegno per la pace, ancora più urgente in un momento di confitto e di forti tensioni internazionali”, si legge in un nota della Cei . La marcia prenderà il via domani alle 15 dalla Casa Circondariale. E terminerà in Cattedrale alle 21. Con la celebrazione eucaristica che sarà trasmessa in diretta su Tv2000.