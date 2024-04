Per un’informazione veramente libera: sostieni In Terris

Cari amici di In Terris, quest’anno la nostra testata, nata da un’intuizione del nostro fondatore don Aldo Buoaniuto, compirà dieci anni. La nostra missione, fin dal principio, è quella di dare voce a chi non ha voce. Il nostro obiettivo è quello di accendere i riflettori su tutte quelle problematiche che troppo spesso vengono ignorate.

Ci siamo occupati dei tanti conflitti che insaguinano il mondo, sia quello scoppiato nel cuore dell’Europa, sia quello che sta devastando il Medio Oriente. Abbiamo approfondito il dramma delle tante persone che proprio a causa delle guerre sono costrette a scappare dalla loro terra natia; altri sono obbligati a lasciare il loro Paese di origine per colpa dei devastanti effetti causati dai cambiamenti climatici.

Un posto in evidenza è sempre riservato alle attività e ai discorsi di Papa Francesco, che da sempre ci sprona a combattere quella che lui stesso ha definito “cultura dello scarto“. Il dramma di clochard morti di freddo nelle grandi città italiane, la crescente povertà che attanaglia le famiglie italiane, la crisi educativa, ma anche le problematiche che attanagliano e rendono incerto il futuro delle nuove generazioni: sono questi gli argomenti che, con interviste o approfondimenti di autorevoli esperti, trovano posto sulle nostre colonne.

Per continuare la nostra missione e mantenere libera da ogni condizionamento la nostra informazione, cari amici di In Terris abbiamo bisogno di voi. Non vi chiediamo il costo di un abbonamento, ma un aiuto secondo le possibilità di ognuno. Questo permetterà alla nostra redazione di poter proseguire nel suo lavoro.

Cari amici, cari lettoi, contiamo sul sostegno di voi che amate la libertà di informazione e che, come noi, avete a cuore quati nella società odierna troppo spesso non hanno voce. Grazie per il vostro aiuto e sostegno.