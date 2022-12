Nella basilica dei Santi XII Apostoli si tiene fino al 7 dicembre la più antica novena all’Immacolata di Roma. Ogni giorno alle 17.45 la recita del Rosario e il canto delle litanie. Poi, alle 18.30, la Messa presieduta da un cardinale. Il primo è stato il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. Quindi Fernando Vergez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato Città del Vaticano. Poi Leonardo Sandri, prefetto emerito del Dicastero per le Chiese Orientali. Louis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli. Poi Giuseppe Bertello, presidente emerito del Governatorato dello Stato Città del Vaticano. Ale 20.30 è previsto un concerto mariano

Nel segno dell’Immacolata

Domenica 4 dicembre interverrà il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della basilica papale di San Pietro e vicario di Sua Santità per la Città del Vaticano. Il 5 dicembre il cardinale Mauro Piacenza, penitenziere maggiore di Santa Romana Chiesa. Il 6 dicembre il cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Il 7 dicembre il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura. L’8 dicembre infine, presiederà il cardinale Pietro Parolin. Segretario di Stato Vaticano. Ala presenza degli ambasciatori presso la Santa Sede. In occasione della ricorrenza, per tutto il giorno la cittadinanza romana e diverse organizzazioni porteranno il proprio omaggio alla statua della Vergine in piazza Mignanelli. I primi, come tradizione, saranno i Vigili del fuoco. La giornata sarà conclusa da Papa Francesco che sarà accolto alle 16 dal cardinale vicario Angelo De Donatis e dalle autorità civili. Come tradizione, i primi saranno i Vigili del fuoco. In onore dei 220 colleghi che l’8 dicembre del 1857 inaugurarono il monumento. Alle 7 saliranno fino in cima per deporre la propria ghirlanda di fiori sul braccio della Vergine. Quest’anno dunque parteciperà al tradizionale omaggio anche il Pontefice. Riprende così una consuetudine iniziata nel 1953 con Pio XII. Ma interrotta negli ultimi due anni a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.