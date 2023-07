L’appello degli Amici del beato Pier Giorgio Frassati ai pellegrini della Gmg. “Maria si alzò e andò in fretta” (Luca 1:39). “Aiutateci a diffondere la notizia che Pier Giorgio, uno dei patroni della Giornata Mondiale della Gioventù sarà presente a Lisbona. Nella chiesa che condividerà con San Giovanni Paolo II, il pontefice che l’ha chiamato Uomo delle otto Beatitudini. Il beato Frassati sarà presente non solo in spirito alla Gmg 2023. Nella capitale portoghese saranno venerate alcune delle sue reliquie (la picozza e il rosario domenicano)- affermano gli Amici di Pier Giorgio-. Il Beato Frassati e San Giovanni Paolo II saranno presenti a Lisbona alla Chiesa di Nostra Signora del Rosario di Fatima”.

Frassati alla Gmg

Amante dello sport, amava scalare le montagne, salutando la Vergine Maria e contemplando la natura come dono di Dio. Durante la sua ultima scalata prima di morire, scrisse su un biglietto il motto della sua vita: “Fino in cima!”, che si riferiva sia alla sua passione per l’alpinismo sia al suo desiderio del Regno dei Cieli. All’età di 24 anni si ammala di poliomielite fulminante e muore pochi giorni dopo, il 4 luglio 1925. Frassati è stato un uomo e un cristiano completo, e la sua testimonianza di vita mostra a tutti i giovani che è necessario mettersi al servizio di Dio e degli altri.