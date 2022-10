Cristiani in Bahrain: la visita del Papa consacra il Regno come luogo di convivenza e tolleranza

Il “Forum per il dialogo Est e Ovest per la coesistenza umana” rappresenta l’occasione per la visita di Papa Francesco. E concentrerà sul Bahrain l’attenzione internazionale. Consentendo a tutti gli standard di “coesistenza tra diversi” che connotano la vita nel Regno, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides.

La via del dialogo

L’annunciata visita di Papa Francesco nel Regno del Bahrain è in programma dal 3 al 6 novembre. Conferma e rafforza la scelta della famiglia reale. Gli Al Khalifa sono intenzionati ad accreditare il profilo del Regno come luogo di dialogo. Accoglienza tollerante. E convivenza pacifica tra diverse identità e comunità di fede. In un mondo sempre tormentato da conflitti settari e “scontri di civiltà”. Il logo ufficiale della visita papale unisce le bandiere del Regno del Bahrain e della Santa Sede. Sotto forma di mani alzate insieme al Creatore. In un appello per la pace. Il ramoscello d’ulivo al centro simboleggia il frutto della pace concesso da Dio Onnipotente. Nel logo le parole “Papa Francesco” sono colorate di blu. Per indicare che il viaggio papale è affidato all’intercessione della Vergine Maria. Nostra Signora d’Arabia. Patrona della cattedrale donata dal Regno del Bahrain alla Chiesa cattolica del Paese. Il viaggio di Francesco, quindi, come ponte fra la cristianità e il mondo musulmano

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.