Dialogo a Cipro. “Radicati nella speranza”. Esprime fiducia e attesa di futuro il titolo del Simposio organizzato dal Dicastero per le Chiese orientali a Nicosia. Fino a domenica, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, si riuniscono a Cipro 300 esponenti delle Chiese cattoliche presenti in Medio Oriente. Compresi patriarchi, vescovi, responsabili di comunità, religiose e religiosi. Membri di associazioni e movimenti prendono parte a liturgie, incontri, tavole rotonde del convegno presieduto dall’arcivescovo Claudio Gugerotti. Il prefetto del Dicastero per le Chiese orientali ha convocato a Cipro l’incontro. Per celebrare il decimo anniversario della Esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in Medio Oriente.

Incontro a Cipro

Il testo magisteriale fu anche il frutto di un lungo processo di discernimento ecclesiale condiviso dalla Sede Apostolica e dalle Chiese cattoliche mediorientali e snodatosi intorno alla Assemblea speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2010). Il testo della Esortazione apostolica post-sinodale fu idealmente consegnato da Papa Benedetto XVI ai Patriarchi, ai Vescovi e a tutti i battezzati cattolici del Medio Oriente il 16 settembre 2012. In occasione del suo viaggio apostolico in Libano. Le convulsioni e i travagli che hanno segnato gli ultimi 10 anni in Medio Oriente hanno cambiato anche il vissuto delle comunità cristiane autoctone. E il volto delle società in cui esse sono immerse.

Speranza

Il Simposio di Nicosia offre l’occasione di guardare al cammino percorso dalle Chiese cattoliche mediorientali negli ultimi 10 anni. E fare il punto sulla loro condizione presente. Focalizzando lo sguardo sulle prospettive di cammino futuro. “Con una fiducia che può essere infusa nei cuori solo dalla virtù teologale della speranza, dono di Dio”, ha evidenziato l’arcivescovo Gugerotti. Presenti l’arcivescovo Giampietro Dal Toso, nunzio apostolico a Cipro e in Giordania e l’arcivescovo Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme.