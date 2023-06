solidarietà post-catastrofe naturale. Proseguono ogni giorno le intense attività della Caritas diocesana di Faenza a sostegno delle persone colpite dall’alluvione. A un mese dagli eventi drammatici del 16 maggio, come sottolineato al Sir anche dal vescovo monsignor Mario Toso, l’attenzione nel fornire aiuti materiali e nell’essere a fianco dei più bisognosi continua a essere massima. Un impegno che la Caritas faentina non sta portando avanti da sola, ma facendo rete con altre realtà diocesane del territorio. In primis gli scout dell’Agesci e con i giovani dell’Operazione Mato Grosso. Un segnale concreto di una “Chiesa unita e che, dal basso, porta avanti il proprio cammino sinodale nel segno della comunione e della fraternità. Per rispondere ai bisogni delle persone, ogni associazione o movimento con il proprio carisma”. Il Centro operativo è allestito nella parrocchia di San Domenico a Faenza che dal 27 maggio, per più di dieci giorni, ha accolto gli studenti di 31 classi dell’Istituto tecnico Oriani di Faenza. I ragazzi in particolare si sono resi disponibili e partecipi nella preparazione di kit di prodotti per l’igiene, per le pulizie e di alimenti, da distribuire alla gente alluvionata del territorio. Chiesa emiliano-romagnola in prima linea nellapost-catastrofe naturale. Proseguono ogni giorno le intense attività della Caritas diocesana di Faenza. A un mese dagli eventi drammatici del 16 maggio, come sottolineato al Sir anche dal vescovo monsignor, l’attenzione nele nell’essere a fianco dei più bisognosi continua a essere massima. Un impegno che la Caritas faentina non sta portando avanti da sola, ma. In primis gli scout dell’Agesci e con i giovani dell’Operazione Mato Grosso. Un segnale concreto di una “Chiesa unita e che,, porta avanti il proprio cammino sinodalee della fraternità. Per rispondere ai bisogni delle persone, ogni associazione o movimento”. Il Centro operativo è allestito nella parrocchia di San Domenico a Faenza che dal 27 maggio, per più di dieci giorni, ha accolto gli studenti di 31 classi dell. I ragazzi in particolare si sono resi disponibili e partecipi nella preparazione di kit di prodotti per l’igiene, per le pulizie e di alimenti, dadel territorio.

Al Centro san Domenico sono confluiti scout e volontari da tutta Italia, molti dalla Caritas Ambrosiana di Milano. Fondamentale il supporto dato in termini di mezzi messi a disposizione. Idropulitrici elettriche e a benzina, deumidificatori, generatori, aspiratori, riscaldatori, prodotti per le pulizie, stivali, badili, stampante, scaffalature, tubi e cartoni. La vicinanza di Caritas Italiana ha portato alla visita a Faenza, il 29 maggio scorso, del direttore nazionale don Marco Pagniello. Non sono mancate poi donazioni di prodotti, stoccati nella parrocchia di San Domenico, da parte di singoli, gruppi, ma anche tante aziende che la Caritas ringrazia per la pronta disponibilità. Tramite Caritas, continua poi la raccolta fondi della Diocesi di Faenza-Modigliana per fronteggiare l’emergenza. Infine la Caritas di Faenza comunica che c’è ancora necessità di volontari. La Caritas raccoglie adesioni di associazioni o parrocchie che portino gruppi di volontari. Sia per compiti di pulizia e ripristino delle abitazioni. Sia per mansioni meno faticose (logistica, segreteria, front office, sistemazione del magazzino).

