Chiesa e cultura

La prima era inerente ad attività educative, di promozione, di divulgazione e di cura delle collezioni di Biblioteche, Musei e Archivi. La seconda era finalizzata all’acquisizione di beni e attrezzature per migliorare inclusività e accessibilità. Nel dettaglio: il Museo Diocesano di Ferentino ha ottenuto un finanziamento pari ad 8.959,60 euro cumulativo per le due linee d’intervento A e B. L’Archivio Storico Diocesano di Veroli, l’Archivio di Ferentino e la Biblioteca Diocesana del Seminario Vescovile di Ferentino hanno ottenuto in totale 40.644,80 euro. La Chiesa di Frosinone-Veroli-Ferentino è nata il 30 settembre 1986, quando, nel quadro della ristrutturazione delle diocesi italiane, la Sede Apostolica ha disposto la fusione delle due sedi vescovili. Quelle di Veroli – Frosinone e di Ferentino, erigendo in Frosinone la sede episcopale.