I frutti spirituali della Chiesa cinese. “Grazie al Signore, tutto è andato molto bene”! E’ la prima reazione di tanti fedeli cattolici della diocesi di Weifang, nuova diocesi eretta da Papa Francesco. Monsignor Antonio Sun Wenjun è stato consacrato vescovo della nuova diocesi. Il vescovo di Linyi, Giovanni Fang Xingyao, ha presieduto la solenne consacrazione, concelebrata dal Vescovo di Zhoucun, Giuseppe Yang Yongqiang, e dall’arcivescovo di Jinang, Giuseppe Zhang Xianwang. Hanno partecipato alla liturgia anche il Vescovo di Yanzhou, Giovanni Lu Peisen e il Vescovo di Qingdao, Tommaso Chen Tianhao. I cinque vescovi sono tutti a capo di diocesi della provincia di Shandong. Hanno preso parte alla liturgia di consacrazione anche 44 sacerdoti e oltre 330 tra religiosi e fedeli laici. “Nel desiderio di promuovere la cura pastorale del gregge del Signore e per attendere più efficacemente al suo bene spirituale”, Francesco ha deciso di sopprimere nella Cina continentale la Prefettura Apostolica di Yiduxian. Che fu eretta il 16 giugno 1931 da Papa Pio XI ricavandone il territorio dal Vicariato Apostolico di Zhifu (oggi Diocesi di Yantai). E in pari tempo di erigere la nuova diocesi di Weifang suffraganea di Jinan, Provincia di Shandong. Con sede episcopale nella chiesa cattedrale di Cristo Re”. A riferirlo è l’agenzia missionaria vaticana Fides.

Missione cinese

Al riguardo “il Sommo Pontefice ha nominato il Rev. Antonio Sun Wenjun, amministratore diocesano della medesima Circoscrizione. Primo Vescovo della nuova”. “Nel quadro dell’Accordo Provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese”, Rev. Antonio Sun Wenjun è stato nominato “dal Santo Padre Vescovo di Weifang, provincia cinese dello Shandong, in data di 20 aprile 2023”. Antonio Sun Wenjun e il secondo Vescovo cattolico ordinato nella Repubblica Popolare Cinese, negli ultimi 5 giorni. E’ nato nel novembre 1970. Ha studiato presso il Seminario di Sheshan, a Shanghai, dal 1989 al 1994. È stato ordinato sacerdote nel 1995 presso la cattedrale di Pechino dedicata al Santo Salvatore. In seguito, ha prestato servizio pastorale nello Shandong dal 2005 al 2007. Tra il 2007 e il 2008 ha soggiornato in Irlanda per proseguire la propria formazione. Rientrato successivamente a Weifang, ha continuativamente svolto il proprio ministero sacerdotale in quella provincia. La storia della diocesi di Weifang, ex Prefettura Apostolica di Yiduxian dal 1931, è legata alla missione evangelizzatrice svolta in quella terra dai Francescani francesi. La diocesi era senza vescovo (“sede vacante”) dal 2008.

Misericordia

Durante gli anni di vacanza della sede episcopale, la comunità ecclesiale diocesana ha continuato a camminare in unità e a manifestare in maniera vivace la propria sequela a Cristo e la passione di annunciare il Vangelo, nella comunione con il Papa e con la Chiesa di Roma. Durante il Giubileo straordinario della Misericordia, proclamato da Papa Francesco (8 dicembre 2015 – 20 novembre 2016), la comunità ha promosso la lettura della Sacra Scrittura. Per tutto l’anno sono stati organizzati corsi sulla Bibbia che hanno visto la partecipazione di persone appartenenti a ogni fascia di età. In quell’Anno giubilare sono stati organizzati anche “Concorsi sulla Parola di Dio” e “concerti della Misericordia”. Nella diocesi opera la Congregazione femminile diocesana delle Suore dell’Immacolata Concezione, molto presenti nella pastorale delle parrocchie. E nell’animazione di opere sociali. Nel 2005 alcune di loro avevano partecipato alla Riunione della Commissione cattolica cinese per il lavoro caritativo e servizi sociali, intitolata “Prendersi cura della società”. In tale occasione, suor Zong Huaiying aveva sottolineato che nonostante le difficoltà e la scarsità di risorse, era possibile comunque mettere in atto un buon lavoro di assistenza sociale, “con la benedizione di Dio”.