Sos incendi. Vicinanza e solidarietà della Caritas italiana: “E’ un’emergenza che riguarda tutti“. Un allarme scattato tragicamente non solo in Sardegna. In questa estate rovente, incendi per lo più di natura dolosa si sono sviluppati anche nel resto del centro-sud. In Calabria. Sicilia. Lazio. Basilicata. Campania. E Molise. Molte diocesi stanno fornendo aiuti alle popolazioni colpite. Caritas Italiana esprime vicinanza e solidarietà. E resta in costante contatto con le Caritas delle diocesi coinvolte. Per accompagnarne e sostenerne gli interventi.

Emergenza incendi

“Ognuno deve sentirsi coinvolto in un progetto comune. Per contribuire alla ‘transizione ecologica- esorta la Caritas italiana-. Ne parlano i vescovi italiani nel Messaggio per la 16ª Giornata nazionale per custodia del creato del 1° settembre. Occorre agire su molti piani. Ed è fondamentale, sottolineano i vescovi, l’educazione alla responsabilità. Per un nuovo umanesimo che abbracci anche la cura della casa comune. Coinvolgendo i molti soggetti impegnati nella sfida educativa“. Sconvolgenti i dati dell’European Forest Fire Information System (Effis) della Commissione europea. In Italia, dall’inizio dell’anno a oggi, sono bruciati 102.933 ettari di terreno. Un’area grande quanto 140 mila campi da calcio. Un triste primato europeo. Anche per numero di incendi. Confermato dal monitoraggio della Nasa. L’agenzia spaziale statunitense cita anche Turchia e Grecia.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.