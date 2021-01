Una struttura per affrontare l'inverno. La Caritas di Roma in soccorso dei senza fissa dimora

Iniziativa della struttura-ponte”. Serve all’accoglienza socio-sanitaria per persone senza dimora della capitale. Si tratta di un centro, attivo per 15 settimane, che servirà a effettuare una pre-accoglienza di dieci giorni. Afferma don Benoni Ambarus, direttore della Caritas di Roma. “E un’opera modesta rispetto agli enormi bisogni. Ma desidera mostrare come è possibile indirizzare le energie del mondo ecclesiale e del volontariato. Papa Francesco ci ricorda che le cose andranno meglio nella misura in cui, con l’aiuto di Dio, lavoreremo insieme per il bene comune. Mettendo al centro i più deboli e svantaggiati“. della Caritas diocesana di Roma e della Croce Rossa Italiana . Permetterà di ampliare i posti di ricovero nel periodo invernale. La Caritas di Roma e la Croce Rossa Italiana (Cri) hanno creato la prima ””. Serve all’accoglienza socio-sanitaria perdella capitale. Si tratta di un centro, attivo per 15 settimane, che servirà a effettuare una. Afferma don, direttore della Caritas di Roma. “E un’opera modesta rispetto agli enormi bisogni. Ma desidera mostrare come è possibile indirizzaree del volontariato.ci ricorda che le cose andranno meglio nella misura in cui,, lavoreremo insieme per il bene comune. Mettendo al centro i“.

La rete sociale della Caritas

Sarà effettuato uno screening sanitario in isolamento fiduciario. Per garantire un successivo ingresso in sicurezza nelle strutture comunitarie. Quali ostelli e centri parrocchiali. Allestiti dalla d iocesi di Roma e dalle altre organizzazioni sociali. La struttura-ponte è allestita nei locali dell’Ostello ”Don Luigi Di Liegro” alla Stazione Termini. Il centro della Caritas fino allo scorso novembre ospitava 180 persone senza dimora. Verrà riconvertito per ospitare in pre-accoglienza fino a 60 ospiti.

Diffusione

Villa Letizia e Villa Trionfale). In cui da dicembre ha trasferito coloro che erano residenti nell’ostello. E che sono stati messi in sicurezza dopo la diffusione di un contagio all’interno. In questo modo è garantita la permanenza in situazione di sicurezza. E nel rispetto della normativa sanitaria vigente. “Aprire le porte e ospitare coloro che domandano aiuto è rinnovare il gesto del Samaritano. Che si ferma per fare spazio nel suo tempo e nelle sue possibilità al volto dell’altro che fa appello alla responsabilità. Che chiede una risposta personale di condivisione- sottolinea la Caritas opere che hanno tradotto e creato occasioni di accoglienza. Ostelli, case che hanno dato e danno una risposta al problema dei numerosissimi senza tetto che vivono a Roma. Specialmente nei freddi mesi invernali”. La Caritas capitolina ha predisposto altre due strutture (). In cui da dicembre ha trasferito coloro che erano. E che sono stati messi in sicurezza dopo la. In questo modo è garantita la permanenza in situazione di sicurezza. E nelsanitaria vigente. “Aprire le porte eè rinnovare il gesto del Samaritano. Che si ferma pere nelle sue possibilità al volto dell’altro che. Che chiede una risposta personale di condivisione- sottolinea la Caritas capitolina – Ogni struttura, servizio, attività riflette questo luogo Caritas. Per esprimerlo e sperimentarlo sono spesso nateche hanno tradotto e creato occasioni di accoglienza.che hanno dato e danno una risposta al problema dei numerosissimi senza tetto che. Specialmente nei freddi mesi invernali”.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.