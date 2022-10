Nel segno di Luca Attanasio si è svolta ieri sera lanella cattedrale di Vicenza. A portare la propria testimonianza è stato il. Da 5 anni in missione in Thailandia. E’ intervenuta anche Zackia Seddiki, moglie del diplomatico ucciso nellalo scorso anno. Luca Attanasio era impegnato in una missione umanitaria. Si intitola “” la veglia missionaria diocesana 2022. Unnel mese di ottobre. Per sensibilizzare alla missione. Ma anche ai grandi temi. Come. Una maggiore equità sociale per i poveri della Terra. La veglia missionaria diocesana è stata presieduta dal vescovo monsignor. Ed è stata trasmessa in diretta su Radio Oreb. Sul Canale YouTube della