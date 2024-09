Papa Francesco saluta l’Indonesia: domani sarà in Papua Nuova Guinea

Nella giornata del 6 settembre, il Pontefice lascerà l'Indonesia per raggiungere la Papua Nuova Guinea, seconda tappa del suo viaggio in Asia e Oceania

Al termine dell’omelia celebrata nello stadio di Giacarta, Papa Francesco ha rivolto un saluto al popolo indonesiano. Il Pontefice, infatti, domani lascerà l’Indonesia per viaggiare verso la seconda tappa del suo viaggio: la Papua Nuova Guinea.

Il saluto del Papa al popolo indonesiano

“La mia visita in mezzo a voi volge al termine e voglio esprimere la mia gioiosa gratitudine per la squisita accoglienza che mi è stata riservata”. Lo ha detto papa Francesco in un breve saluto al termine della messa celebrata alla stadio di Giacarta. “La rinnovo al signor presidente della Repubblica, che oggi era qui presente, alle altre autorità civili e alle forze dell’ordine, e la estendo all’intero popolo indonesiano”. “Si dice che nel libro degli Atti degli Apostoli il giorno della Pentecoste a Gerusalemme è stato un grande chiasso, e tutti facevano chiasso per predicare il Vangelo. Mi raccomando, cari fratelli e sorelle, fate chiasso, fate chiasso!”, è stato il suo congedo ‘a braccio’. Domani il Pontefice lascerà l’Indonesia per la Papua Nuova Guinea, seconda tappa del suo lungo viaggio tra Asia e Oceania.

Fonte Ansa