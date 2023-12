Appello del Patriarcato Latino: “Fermare questo conflitto”

Diffuse le immagini dell'attacco contro la parrocchia di Gaza, costato la vita a una madre e sua figlia. Israele si difende: "Non prendiamo di mira i civili"

Il Patriarcato Latino di Gerusalemme mostra le immagini dell’attacco contro la parrocchia cattolica di Gaza dello scorso 16 dicembre: “Basta con questo conflitto insensato”. Nel raid sono morte due persone, una madre e sua figlia.

L’appello del Patriarcato Latino

“È ora di porre fine a questo conflitto insensato”: sono le parole con cui il Patriarcato latino di Gerusalemme accompagna alcune foto che mostrano l’attacco israeliano alla parrocchia cattolica di Gaza lo scorso 16 dicembre e che ha provocato due morti, una madre, Nahida Khalil Anton e sua figlia Samare, e diversi feriti oltre a numerosi danni.

Le immagini

I colpi, come riferito dal Patriarcato latino in una nota emessa lo stesso giorno dell’attacco, hanno colpito e distrutto anche i pannelli solari e il generatore elettrico della casa delle suore di Madre Teresa che rappresentano l’unica fonte di elettricità utile anche a far funzionare i respiratori necessari ai giovani disabili che le religiose accudiscono. Distrutti anche i grandi contenitori di acqua posti sui tetti della parrocchia.

La difesa dell’Idf

Attacco che Israele ha smentito, secondo quanto riportato dai media israeliani. L’esercito di Israele (Idf) ha dichiarato di “non prendere di mira i civili, indipendentemente dalla loro religione”. “Due morti ci sono, chi li ha uccisi? I tank sono lì che hanno sparato. I fatti sono quelli. Abbiamo le immagini le possiamo far vedere”, la replica del patriarca latino di Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, raccolta dal Sir.

Fonte: AgenSir