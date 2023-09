L’annuncio in rete del Vangelo. Un’iniziativa per approfondire, meditare e fare proprio il messaggio di papa Francesco per la prossima Giornata Mondiale Missionaria. Nasce con questo obiettivo il ciclo di tre webinar on line organizzato dal Segretariato Internazionale della Pontificia Unione Missionaria (PUM). In collaborazione con la Direzione Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie (POM) del Vietnam per i vietnamiti di tutto il mondo sul Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2023. Si tratta di una novità assoluta per la Chiesa vietnamita, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides. Strutturato per aree geografiche nel rispetto dei differenti fusi orari, questo ciclo di webinar ha preso il via con un primo appuntamento rivolto ai missionari ed ai fedeli vietnamiti che si trovano in Europa ed America. E’ poi proseguito con un appuntamento specifico per coloro che si trovano in Vietnam. Infine coloro che vivono in Australia ed Oceania.’

Annuncio global

La relazione del direttore delle POM vietnamite commenta il messaggio del Papa a partire dalla situazione concreta della missione. E dell’animazione e formazione missionarie in Vietnam. Con uno spazio dedicato a far conoscere le attività della direzione nazionale POM vietnamita, che ha una storia giovane in questo Paese. Le POM infatti vi operano dal 2010. E, nonostante questo, il contributo dei vietnamiti alla raccolta fondi per la missione è molto generoso e consapevole. A concludere l’incontro on line un’ampia condivisione fraterna missionaria tra tutti i partecipanti. “Siamo grati al Papa per avere accolto la nostra richiesta di pubblicare il messaggio all’inizio dell’anno, in anticipo rispetto alla Giornata Missionaria Mondiale – spiegano i promotori dell’iniziativa -. Questo aiuta le Direzioni Nazionali delle POM a preparare le attività. E ci incoraggia ad organizzare webinar on line e seminari in presenza”.