Allarme-persecuzioni in Pakistan. Sos all’agenzia missionaria vaticana Fides di Joseph Jansen, presidente di “Voice for Justice” (VFJ). L’organizzazione pakistana è impegnata per i diritti umani e la libertà religiosa. “La condizione della libertà religiosa in Pakistan desta preoccupazione– denuncia Joseph Jansen-. Assistiamo a dozzine di episodi di violenza della folla. All’uso improprio delle leggi sulla blasfemia. Conversioni forzate. E profanazione dei luoghi di culto. La violenza in nome della religione è in aumento. A causa della mancanza della capacità del governo di fermare la radicalizzazione. E l’estremismo religioso. Nonostante il Piano d’azione nazionale per la lotta al terrorismo”. Accanto a “Voice for Justice”, diverse associazioni della società civile si sono espresse. Il Pakistan “non ha adottato misure efficaci per affrontare le violazioni della libertà religiosa. Incluse la violenza della folla e le uccisioni extragiudiziali nel nome di religione”.

Persecuzioni in Pakistan

Condividendo queste preoccupazioni, la società civile esorta il governo. A introdurre misure per prevenire atti di discriminazione e violenza contro le comunità religiose. E ad adottare riforme politiche per promuovere la tolleranza e la diversità. Afferma Jansen: “Serve l’azione tempestiva delle forze dell’ordine. Nei casi relativi ad accuse di blasfemia. Ciò può aiutare a prevenire la violenza della folla. E a salvare vite umane. Ma questo è possibile solo se la polizia assolve al suo compito di mantenere la legge e l’ordine. E di proteggere gli accusati dalle uccisioni extragiudiziali”. Insomma per garantire la libertà religiosa lo Stato deve fermare le persecuzioni. E prosciugare l’area grigia dell’omertà e delle complicità che perpetua le ingiustizie.

