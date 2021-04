"Liberate gli oltre 400.000 marittimi bloccati per le misure Covid-19". In Africa appello della Commissione cattolica per i migranti. Inoltre il 90% dei rapimenti marittimi avvengono ai danni di navi mercantili nel Golfo di Guinea

Il dramma ignorato dei marittimi bloccati in Africa dalla pandemia. Appello della Chiesa per non dimenticare le loro sofferenze nell’emergenza Covid. A ciò si aggiunge che le coste dell’Africa occidentale sono le più insicure al mondo. Il 90% dei rapimenti marittimi avvengono ai danni di navi mercantili nel Golfo di Guinea.

Africa via mare

Il blocco del Canale di Suez, a causa dell’incagliamento di una gigantesca nave portacontainer, ha messo di fronte all’opinione pubblica l’importanza dei trasporti via mare. Oltre il 90% del commercio mondiale, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, avviene attraverso mari e oceani. Ancora meno conosciute sono le condizioni dei marinai che operano sulle navi cargo. I cui equipaggi sono messi a dura prova dalle misure di contenimento del Covid-19.

Blocco

Sos per il blocco imposto da diversi governi alle navi di attraccare nei propri porti. Nel tentativo di contenere la diffusione del Covid-19. “Più di 400.000 marittimi sono rimasti intrappolati sulle loro imbarcazioni. Per molto tempo dopo la scadenza del loro contratto originale”, avverte la Commissione cattolica internazionale delle migrazioni (Icmc). E aggiunge: “Molti stanno vivendo traumi gravi e problemi di salute mentale e fisica”.

Crisi

La crisi del cambio dell’equipaggio ha anche creato rischi di sfruttamento del lavoro. Poiché i marittimi sono costretti a continuare a lavorare in mare. Senza un contratto valido. E oltre il limite di 11 mesi in mare imposto dal diritto internazionale. I marittimi appena assunti in attesa di salire a bordo di una nave sono bloccati in alberghi e dormitori. Senza i mezzi per provvedere a se stessi. O alle loro famiglie.

