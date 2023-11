Per l’accoglienza

A distanza di un decennio, l’arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, la diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, la Fondazione Migrantes della Cei e la Commissione migrantes Toscana prendono spunto da questo prezioso lavoro. E promuovono a Siena per il 6 febbraio 2024 una giornata di confronto, studio e approfondimento. Così da avviare il lavoro di revisione e attualizzazione della Carta. Un convegno che coinvolgerà esperti nazionali. Ma anche le istituzioni e le realtà toscane e senesi. L’appuntamento avrà come titolo “La Carta di Siena, 10 anni dopo. Rigenerare la città”. L’obiettivo è anche quello di fornire un quadro. Per orientare istituzioni civili ed ecclesiali ad agire. Sulla base rispettivamente del magistero della Chiesa e della Costituzione italiana. Nella convinzione che ad essere fondanti siano la centralità della persona umana e i diritti alla vita, alla libertà, alla giustizia, al lavoro, allo studio. Alla partecipazione responsabile, alla pace, insieme alle responsabilità individuali e collettive che sono richieste.