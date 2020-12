Papa Francesco ha parlato di “ medici pastori “. E ha esortato i fedeli a pregare per gli operatori sanitari in prima linea contro il Covid. L’iniziativa è promossa dall’ arcivescovo di Cagliari . In collaborazione con l’ufficio diocesano per la pastorale della salute, guidato da monsignor Marcello Contu. Domenica 13 dicembre nella cattedrale del capoluogo sardo si terrà una. Vi parteciperanno gli assistenti religiosi degli ospedali e case di cura. E soprattutto i medici , infermieri e operatori socio sanitari