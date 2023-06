Zelensky: “Ricostruire l’Ucraina serve per la sicurezza globale”

La guerra in Ucraina giunge al giorno 483. L’Ue rivede il bilancio e mette 50 miliardi di euro per sostenere l’Ucraina. “La pace sia fondata su sicurezza e democrazia, l’Ucraina tornerà”, ha detto Zelensky da Londra in videocollegamento alla Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell’Ucraina.

Zelensky: “La pace sia fondata su sicurezza e democrazia”

Una base per la pace fondata sull’unità, la sicurezza e la democrazia: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenuto in videocollegamento alla Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell’Ucraina apertasi questa mattina a Londra. Lo riporta Rbc-Ucrana. Zelensky ha delineato cinque aree in cui Kiev ha iniziato a creare una base per la pace. “La prima è il potenziale per l’unità. La seconda è il potenziale per la stabilità. La terza è il potenziale per la crescita. La quarta è il potenziale per la sicurezza. E la quinta, estremamente importante, è il potenziale per la democrazia”, ha affermato.

“Ricostruire Ucraina serve per la sicurezza globale”

La ricostruzione dell’Ucraina è necessaria per garantire la sicurezza globale. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un videomessaggio trasmesso alla Conferenza dei Paesi alleati di Kiev sulla ricostruzione dell’Ucraina iniziata questa mattina a Londra. “Ricostruendo l’Ucraina stiamo ricostruendo molto più di un Paese, ricostruiamo il mondo intero per la nostra e le generazioni future”. E ha aggiunto: “Questo processo sarà pacifico, stabile e democratico? Dipende da ognuno di noi”.

Zelensky: “La popolazione ci aspetta, l’Ucraina tornerà”

“Vediamo persone felici quando incontrano la bandiera ucraina nelle città liberate, ovunque l’Ucraina ritorna. La gente, le Forze Armate, tutti noi torniamo. E questo significa che la gente ci aspetta ovunque ci sia ancora occupazione. Aspettano e credono che l’Ucraina tornerà. Aspettano e sanno bene che se la Russia ha invaso, non è per sempre”: lo scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Fonte: Ansa