Zelensky in Lituania per l’integrazione dell’Ucraina nella Ue e nella Nato

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, è in visita a Vilnius, in Lituania. All’ordine del giorno figurano la sicurezza, l’integrazione nell’Ue e nella Nato, la cooperazione sulla guerra e un ulteriore coordinamento del sostegno europeo. “Estonia, Lettonia e Lituania sono nostri amici affidabili e partner di principio”, ha scritto Zelensky sul suo account X.

“La visita di Volodymyr Zelenski a Vilnius è un modo per ricalibrare l’aiuto militare, umanitario e finanziario di cui l’Ucraina ha bisogno”, ha risposto il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda.

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, è arrivato a Vilnius. La sua visita non era stata precedentemente annunciata per ragioni di sicurezza. Ad attenderlo all’aeroporto della capitale baltica c’erano il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, e l’ambasciatore dell’Ucraina a Vilnius, Potro Beshta. Nel corso della giornata, Zelensky incontrerà le massime cariche dello stato e terrà un discorso pubblico nel piazzale antistante il Palazzo presidenziale.

“Estonia, Lettonia e Lituania sono nostri amici affidabili e partner di principio. Oggi sono arrivato a Vilnius prima di andare a Tallinn e Riga”, scrive Zelensky sul suo account X, aggiungendo che in giornata terrà “colloqui con il presidente, il primo ministro, il presidente del Seimas (il Parlamento lituano, ndr), nonché incontrerò i politici, i media e la comunità ucraina”. “All’ordine del giorno figurano la sicurezza, l’integrazione nell’Ue e nella Nato, la cooperazione sulla guerra elettronica e sui droni e un ulteriore coordinamento del sostegno europeo”, prosegue il presidente ucraino, sottolineando la “gratitudine” di Kiev “per il sostegno assoluto all’Ucraina dal 2014 e soprattutto ora, durante l’aggressione su larga scala della Russia”.

