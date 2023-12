Zelensky: “Il Consiglio UE dimostri fermo sostegno all’Ucraina”

La guerra in Ucraina giunge al giorno 659. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto ai membri del Consiglio europeo di dimostrare "fermo sostegno all'Ucraina": "L'Ucraina - ha aggiunto - ha fatto la sua parte"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 659. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede ai membri del Consiglio europeo di dimostrare “fermo sostegno all’Ucraina”. “Conto sul fatto – prosegue dopo aver parlato con la premier Meloni – che i leader dell’Ue riconoscano gli sforzi dell’Ucraina e compiano questo passo storico”.

Zelensky: Consiglio europeo dimostri fermo sostegno a Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, al termine del vertice Ucraina-Nord Europa tenuto ieri a Oslo: lo ha reso noto lo stesso Zelensky su Telegram. “Alla vigilia del vertice del Consiglio europeo sono stati discussi i risultati attesi riguardo all’Ucraina, che dovrebbero dimostrare il fermo sostegno e l’unità dell’Unione europea – si legge nel messaggio -. Sono necessari per rafforzare la stabilità dell’Ucraina di fronte all’aggressione russa e nel cammino verso l’adesione all’Ue”.

Zelensky: “Con Meloni discusso di negoziati adesione a Ue e pace”

“Ho parlato con Giorgia Meloni e abbiamo discusso dei progressi compiuti dall’Ucraina nel soddisfare le raccomandazioni dell’Ue necessarie per la decisione di avviare i negoziati di adesione”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Conto sul fatto – prosegue – che i leader dell’Ue riconoscano gli sforzi dell’Ucraina e compiano questo passo storico. L’Ucraina ha fatto la sua parte e ha dimostrato di poter ottenere risultati straordinari nonostante sfide senza precedenti. Abbiamo inoltre scambiato opinioni sull’attuazione della Formula per la Pace e sui preparativi per il Vertice Globale sulla Pace”.

Fonte: Ansa