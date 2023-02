Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato a Bruxelles per intervenire davanti alla plenaria dell’Europarlamento e al vertice Ue. Al vertice interviene anche la premier italiana, Giorgia Meloni.

Il programma di Zelensky

Dopo gli incontri di Londra e Parigi, Zelensky si rivolge oggi all’assemblea degli eurodeputati e ai capi di Stato e di governo, sollecitando la fornitura di ulteriore assistenza. In tarda mattinata, avrà una serie di incontri bilaterali, tra cui quello previsto con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Zelensky a Bruxelles accolto da von der Leyen

“Benvenuto a Bruxelles, caro Volodymyr Zelensky. Nel cuore della famiglia europea, a cui appartiene l’Ucraina. Sosterremo l’Ucraina in ogni fase del cammino verso la nostra Unione”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha accolto il presidente ucraino giunto nella capitale belga.

🇪🇺🇺🇦 Welcome to Brussels, dear @ZelenskyyUa The heart of the European family, in which Ukraine belongs. We will support Ukraine every step of the way towards our Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 9, 2023

Metsola: “Zelensky all’Eurocamera, giornata storica per l’Ue”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato al palazzo del Parlamento Europeo a Bruxelles, accolto dalla presidente, Roberta Metsola.

“Una giornata storica per l’Europa. Siamo orgogliosi di annunciare che il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, sarà presente al Parlamento Europeo questa mattina. Per rivolgersi ai cittadini europei dalla Casa della democrazia europea”. Lo ha scritto su Twitter la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola.

Meloni: “Sostegno a Kiev a 360 gradi, Italia protagonista”

L’Italia è pienamente impegnata, il nostro contributo è a 360 gradi e siamo consapevoli che il conflitto ucraino ci coinvolge tutti”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni arrivando al Consiglio europeo, riportata da Il Messaggero. “Credo che il miglior modo per costruire una opzione di dialogo e di pace sia mantenere le forze in campo sul piano di equilibrio. Il sostegno all’Ucraina è il modo migliore per arrivare ad una possibile trattativa”, ha continuato Meloni sottolineando come Roma «vuole essere protagonista anche nella parte della ricostruzione”.

Michel accoglie Zelensky: “Benvenuto a casa, nell’Ue”

“Benvenuto a casa, benvenuto nell’Ue”. Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha accolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo arrivo all’aeroporto principale di Bruxelles. Michel ha dato il benvenuto a Zelensky stringendogli la mano accanto alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Zelensky al Parlamento europeo: “L’Ucraina vincerà e sarà membro dell’Ue”

“L’Europa significa libertà, questo è il nostro modo di vivere è questa è la casa dell’Ucraina”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky nel suo discorso al Parlamento Europeo. Zelensky successivamente interverrà al Consiglio Ue. In programma un bilaterale con Meloni. L’emiciclo ha accolto Zelensky tra fragorosi applausi.

“Oggi al Consiglio europeo potrà ringraziare tutti per il contributo a qualcosa che sembrava impossibile. L’Europa si sta liberando dalle dipendenze dalle energia fossili russe, si sta difendendo dalle infiltrazioni degli agenti russi. L’Ue per la prima volta ha inviato massicci aiuti militari e sta valutando positivamente le nostre riforme. L’Ucraina vincerà e diventerà membro dell’Ue”, ha detto Zelensky.

“Il destino dell’Europa non è mai dipeso dai politici, ma da ognuno di noi”, ha aggiunto Zelensky rivolgendosi direttamente ai cittadini europei e ringraziando “ogni villaggio” per il sostegno dato all’Ucraina.

Fonte: Ansa