Zelensky a New York per l’Assemblea dell’Onu e per incontrare Biden

Zelensky è arrivato a New York per l’Assemblea dell’Onu. Poi andrà a Washington dove sarà ricevuto da Joe Biden. Kiev ha fatto causa presso il Wto a Polonia, Ungheria e Slovacchia per il divieto sulle importazioni di grano ucraino.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è arrivato a New York per partecipare all’Assemblea Generale dell’Onu. Zelensky dopo New York andrà a Washington dove sarà ricevuto da Joe Biden alla Casa Bianca. “Sono arrivato negli Stati Uniti per l’Assemblea dell’Onu e una visita a Washington”, durante la quale “ringrazierò gli Stati Uniti da parte dell’Ucraina per l’assistenza”. Lo scrive su X il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. “Parteciperò all’Assemblea Generale dell’Onu, al Consiglio di Sicurezza e avrò numerosi incontri bilaterali.

Olena @ZelenskaUA and I arrived in the United States for the high-level week of the UN General Assembly and a visit to Washington, D.C.

I will attend the General Assembly, SDG Summit, and Security Council meetings at the UN, as well as a number of important bilateral talks.…

