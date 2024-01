Yemen: gli Houthi hanno lanciato un missile verso un cacciatorpediniere Usa

Il proiettile è stato abbattuto e non sono stati segnalati danni o feriti

Il Comando centrale statunitense ha dichiarato che un missile è stato lanciato dai militanti Houthi verso un’imbarcazione militare Usa situata nel Mar Rosso meridionale. Non sono stati segnalati danni o feriti. Gli Houthi sono gruppo di ribelli sciiti sostenuti e finanziati dall’Iran che, attualmente, controllano il nord ovest dello Yemen, compresa la capitale Sana’a, e molti dei territori costieri posti sul Mar Rosso.

L’attacco

Il Comando centrale statunitense (Centcom) afferma che un missile da crociera antinave è stato lanciato ieri pomeriggio dalle aree dei militanti Houthi dello Yemen verso il cacciatorpediniere Uss Laboon nel Mar Rosso meridionale.

L’abbattimento

In un post sul suo account X, il Centcom specifica che il proiettile è stato abbattuto in prossimità della costa di al-Hudayda da aerei da caccia americani e non sono stati segnalati feriti o danni.

Fonte: Ansa