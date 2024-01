Tsai: “La partnership tra Usa e Taiwan è stretta e fedele”

Una delegazione informale degli Stati Uniti si trova sull’isola per incontrare politici di alto livello

La presidente uscente di Taiwan, accogliendo sull’isola la delegazione informale proveniente dagli Usa, ha rimarcato la collaborazione “stretta e fedele” tra i due paesi. Sono previsti incontri con personalità di spicco della politica, tra cui anche il presidente eletto William Lai.

Le dichiarazioni

La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha rimarcato la partnership “stretta e fedele” dell’isola con gli Usa, dando il benvenuto alla delegazione non ufficiale americana in visita postelettorale su iniziativa dell’amministrazione del presidente Joe Biden, al fine di incontrare politici di alto livello, tra cui anche il vice di Tsai, WIlliam Lai, che ha vinto le elezioni di sabato. “La vostra visita è molto significativa e dimostra pienamente il sostegno degli Stati Uniti alla democrazia di Taiwan e mette in evidenza la stretta e fedele partnership tra Taiwan e gli Stati Uniti”, ha detto Tsai, secondo i media locali.

La delegazione

La delegazione informale Usa è arrivata ieri a Taiwan e ha iniziato il giro di incontri partendo dalla presidente uscente. Composta dall’ex consigliere per la Sicurezza nazionale Stephen Hadley, dall’ex vicesegretario di Stato James Steinberg e dalla presidente dell’American Institute in Taiwan (l’ambasciata Usa del facto) Laura Rosenberger, la delegazione ha in agenda incontri con “personalità di spicco della politica” prima di ripartire domani.

Fonte: Ansa