Idaho (Usa): ragazza 11enne spara a scuola, 3 feriti

Una studentessa di prima media di una scuola dell’Idaho ha sparato a due studenti e a un custode ferendoli. La ragazza è stata successivamente disarmata da un insegnante. Fortunatamente, le vittime non versano in gravi condizioni. Si ignorano i motivi del gesto.

Secondo i media locali, la giovane ha aperto il fuoco sia all’interno sia all’esterno della scuola della piccola città di Rigby (neanche 4 mila abitanti) situata nello Stato dell’Idaho, nella Contea di Jefferson, della quale è anche il capoluogo, circa 95 miglia a sudovest del ben più noto parco nazionale di Yellowstone.

Il sovrintendente del distretto scolastico di Jefferson, Chad Martin, ha dichiarato: “Oggi abbiamo avuto il peggior incubo che un distretto scolastico possa incontrare. Abbiamo avuto una sparatoria a scuola qui alla Rigby Middle School. Quello che sappiamo finora è che il tiratore è stato arrestato. Non ci sono ulteriori minacce per gli studenti”.

Two students and one adult suffered non-life-threatening injuries during a shooting at Rigby Middle School in Rigby, Idaho. A suspect is in custody, an official says. https://t.co/xdpfmKpw61

— CNN (@CNN) May 6, 2021