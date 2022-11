Usa, elezioni di mid-term. Biden: “E’ il momento di difendere la democrazia”

Oggi è il giorno delle elezioni di mid-term negli Stati Uniti. A scontrarsi, ancora una volta, il miliardario Donald Trump per i Repubblicani contro il Presidente in carica, il democratico Joe Biden.

Wall Street scommette che i repubblicani conquisteranno nelle elezioni di metà mandato almeno una delle due Camere, se non entrambe. Lo riferisce la Cnn che, sottolineando il rally di venerdì e il trend positivo della Borsa americana alla vigilia del voto, ricorda come la grande finanza preferisca il cosiddetto ‘governo diviso’, con la Casa Bianca ad un partito e il Congresso ad un altro. La speranza è quella di uno stallo a Washington, con l’incapacità del parlamento di introdurre leggi che possano danneggiare i profitti delle aziende.

Trump: “Il 15 novembre farò un grandissimo annuncio”

“Farò un grandissimo annuncio il 15 novembre a Mar-a-Lago“: lo ha detto Donald Trump in un comizio in Ohio, ventilando nuovamente la sua ricandidatura alla Casa Bianca. “Abbiamo bisogno di una vittoria a valanga, in modo che i dem non rubino o non trucchino le elezioni”, ha aggiunto Trump in un comizio in Ohio, auspicando che l’esito della consultazione di Midterm arrivi presto e definendo “preoccupante” il voto anticipato. Il tycoon prevede una “ondata rossa repubblicana”.

Arringando la folla per circa due ore, il tycoon ha mostrato nuovamente la slide di un sondaggio tra i possibili candidati repubblicani alla Casa Bianca che lo accredita di un 71% contro il 10% del governatore della Florida, Ron DeSantis, seguito dall’ex vicepresidente Mike Pence al 7% e dalla sua ‘bestia nera’ Liz Cheney al 4%, dato quest’ultimo in cui ha detto di non credere. “Altri quattro anni, altri quattro anni”, ha gridato la folla.

Biden: “Repubblicani Maga tra le forze più cupe della storia Usa”

“E’ arrivato per voi il momento di difendere la democrazia”: e’ l’appello lanciato da Joe Biden in Maryland, nell’ultimo comizio prima delle elezioni di Midterm. “Sappiamo visceralmente che la nostra democrazia è in pericolo, ma noi saremo all’appuntamento. Il potere in America è là dove è sempre stato: nelle vostre mani, le mani del popolo”, ha detto il presidente Usa tra gli applausi del pubblico in una università storicamente afroamericana

Il presidente americano è tornato ad attaccare l’ala trumpiana del partito repubblicano: “Stiamo affrontando alcune delle forze più cupe che abbiamo mai visto nella nostra storia. Questi Maga (acronimo dello slogan ‘Make America great again’, ndr) sono fatti di un’altra pasta, questo non è il partito repubblicano dei nostri padri, è una cosa differente”.

Biden ha ribadito di confidare nei risultati delle elezioni di Midterm: “Abbiamo una possibilità di mantenere il Senato e di rafforzarci, e sono ottimista anche sulla Camera”, ha detto il presidente Usa durante un ricevimento virtuale per il partito democratico.

I sondaggi delle elezioni

Il partito repubblicano Usa sta guadagnando sostegno da un crescente numero di afroamericani rispetto ad altre elezioni recenti e ha migliorato la sua posizione negli ultimi mesi tra gli elettori latinos. Lo rivela un sondaggio del Wall Street Journal.

Il 17% degli afroamericani afferma che sceglierebbe per il Congresso un candidato del Grand Old Party rispetto ad uno dem nelle rilevazioni di agosto e ottobre da parte del quotidiano: si tratta di una quota più ampia dell’8% che votò per Donald Trump nel 2020 e dell’8% che sostenne candidati Gop nelle elezioni di metà mandato del 2018.

Tra gli ispanici invece i dem avevano un vantaggio solo del 5% sui repubblicani a ottobre, contro gli 11 punti di agosto. Nel 2020 i latinos preferirono Joe Biden su Trump con uno scarto del 28% e i dem con un margine del 31%.

Fonte: Ansa