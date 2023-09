La guerra in Ucraina giunge al giorno 566. L'amministrazione Biden è vicina a dare il via libera all'invio di missili a lungo raggio muniti di bombe a grappolo all'Ucraina

Usa darà ok a missili a lungo raggio con bombe a grappolo a Kiev

L’amministrazione Biden è vicina a dare il via libera all’invio di missili a lungo raggio muniti di bombe a grappolo all’Ucraina.

Lo riporta Reuters sul suo sito citando alcune fonti, secondo le quali gli Stati Uniti stanno valutando l’invio d Atacms o di Gmlrs.

Kiev – riporta invece Politico – preme per un annuncio sull’invio di missili a lungo raggio all’assemblea generale dell’Onu della prossima settimana ma è improbabile che possa accadere considerati i tempi stretti.

Zelensky: “Per vincere dobbiamo restare concentrati sulla difesa”

“E’ il 565esimo giorno di guerra su vasta scala della Russia, ma tutti noi in Ucraina dobbiamo rimanere concentrati sulla difesa del nostro Paese, come abbiamo fatto nei primi giorni”. Lo ha scritto ieri su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “La Russia non si aspetta di vincere. L’unica speranza del nemico è che non saremo in grado di resistere – aggiunge -. L’Ucraina deve perseverare e continuerà a farlo”.

Fonte: Ansa