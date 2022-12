Usa: Biden rivoluziona le primarie 2024 per dare voce alle minoranze

Biden ha proposto di far partire le presidenziali 2024 non più dall'Iowa, come succede da mezzo secolo, ma dal South Carolina

Il presidente Joe Biden e il partito democratico Usa si preparano a rivoluzionare le primarie per le presidenziali del 2024 al fine di dare più voce nel processo di selezione del ‘nominee’ agli afroamericani e alle altre minoranze, vera ossatura del partito.

Lo scorso 17 Novembre, alle lezioni di midterm, i repubblicani avevano riconquistano la Camera dopo quattro anni, consegnando a Joe Biden un Congresso spaccato e una possibile ondata di indagini

Il South Carolina primo stato al posto dell’Iowa dopo 50 anni

Joe Biden e il partito democratico si preparano a rivoluzionare le primarie per le presidenziali del 2024 facendole partire non più dall’Iowa, come succede da mezzo secolo, ma dal South Carolina il 6 febbraio, seguito da Nevada e New Hampshire la settimana successiva (13 febbraio), quindi da Georgia (20 febbraio) e Michigan (27 dello stesso mese). Lo scrivono i media Usa.

La proposta, avanzata dallo stesso Biden, riflette la sua traiettoria politica nel 2020, quando arrivò quarto in Iowa e quinto in New Hampshire (entrambi Stati a maggioranza bianca), imprimendo una svolta alla sua campagna proprio in South Carolina (dove c’è un’ampia popolazione afroamericana), prima di proseguire la sua marcia vincente in Nevada, Georgia e Michigan. Una proposta che mira a dare fin dall’inizio più voce nel processo di selezione del ‘nominee’ agli afroamericani e alle altre minoranze, vera ossatura del partito, come ha spiegato il presidente in una lettera alla direzione dem.

Fonte: Ansa