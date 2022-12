La sessione speciale del Parlamento che discuterà questo tema per la terza volta da luglio 2021, si svolgerà mercoledì 7 dicembre

Il Parlamento del Perù discuterà la destituzione del presidente di sinistra Pedro Castillo per “permanente incapacità morale”. E’ la terza volta che si tenta di colpire il progressista Castillo.

Castillo, insegnante in una scuola rurale, aveva vinto le lezioni con il 50,12% contro il 49,87% della figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori il 20 luglio 2021. Keiko era riuscita a ritardare la proclamazione dell’avversario denunciando presunti brogli.

Il Congresso del Perù ha approvato ieri sera con 73 voti favorevoli, 32 contrari e sei astensioni la realizzazione di un dibattito su una risoluzione presentata da parlamentari di centro-destra mirante alla destituzione del presidente di sinistra Pedro Castillo per “permanente incapacità morale”. La sessione speciale del Parlamento che discuterà questo tema per la terza volta da luglio 2021, si svolgerà mercoledì 7 dicembre alle 15 (le 21 italiane).

La relativa mozione mozione è stata firmata da deputati indipendenti e dei partiti Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú e Alianza para el Progreso (App). Per rendere effettiva la eventuale destituzione di Castillo, ricorda la radio RPP di lima, saranno necessari i voti di 2/3 dei membri del Parlamento, ossia 87. Nelle motivazioni riguardanti la destituzione, raccolte in un documento di oltre 100 pagine, il parlamentare indipendente Edward Málaga Trillo ha sostento che è “inaccettabile che un capo dello Stato ricopra un incarico in mezzo a forti indicazioni di corruzione, grave indegnità o questioni morali ed etiche”.

Fonte: Ansa