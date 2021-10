Morti 15 migranti in un naufragio in Libia. Unhcr: “Tragica perdita di vite”

Quindici migranti sono morti in seguito al naufragio di una imbarcazione con 105 persone a bordo al largo delle coste della Libia. A darne notizia per primo stamane è stato Alarm Phone, che ha riferito di aver anche allertato da subito la guardia costiera libica, ma i soccorsi sarebbero stati estremamente lenti e non pienamente efficaci a causa (forse) del maltempo.

“La guardia costiera libica – si legge in un tweet – non è stata in grado di soccorrere tutte le persone in pericolo. Temiamo una tragedia e chiediamo chiarimenti. Perché è stata ritardata l’operazione di salvataggio?”.

Unhcr: “Sono opravvissuti in 177”

L’Unhcr ha confermato poco dopo la morte dei 15 migranti, annegati nel naufragio di cui aveva dato notizia Alarm Phone. “Recuperati i corpi di 15 persone quando 2 imbarcazioni sono arrivate questa sera alla base navale di Tripoli”, ha scritto nelle ore successive la branca libica dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati su Twitter.

“A 177 sopravvissuti sono stati forniti aiuti”, viene aggiunto precisando che “alcuni (…) necessitavano di assistenza medica urgente. I migranti “erano partiti da Zuara e Al Khoms la notte prima”, precisa inoltre l’Unhcr.

“Tragica perdita di vite“, sottolinea la sezione libica dell’Alto commissariato dell’Onu pubblicando due foto di migranti a bordo e accanto di una motovedetta nella notte di Tripoli.

Tragic loss of life

Bodies of 15 persons recovered as 2 boats arrived at Tripoli Naval Base this evening. 177 survivors were provided aid, some in need of urgent medical help by UNHCR and partner, @RESCUEorg

The passengers had set off from Zwara and Alkhoms the night before. pic.twitter.com/A0GYHypYKb

— UNHCR Libya (@UNHCRLibya) October 11, 2021