Meteo estremo: decine di morti in Cina per le piogge torrenziali

Sono almeno 28 le vittime registrate finora nel nord della Cina a causa delle piogge torrenziali e delle relative inondazioni, particolarmente pesanti nella provincia di Hebei e Shanxi. Le autorità cinesi hanno confermato 13 morti tra i 51 passeggeri di un autobus finito ieri nel fiume Hutuo, nella contea di Pingshan (Hebei).

Il network statale Cctv ha riferito che altre 37 persone sono state soccorse, tra cui sette ricoverate in ospedale, mentre l’autista è stato posto in custodia per aver ignorato gli inviti alla cautela. Una persona è ufficialmente ancora dispersa.

Chiuse un centinaio di miniere di carbone

Secondo quanto riferito dai funzionari locali, lo Shanxi ha registrato la scorsa settimana precipitazioni pari più di tre volte la media mensile di ottobre in appena cinque giorni. La regione, che produce un terzo del carbone cinese, ha dovuto chiudere quasi un centinaio di miniere a causa del maltempo, ma adesso tutte quante, ad eccezione di quattro, sono tornate alla piena operatività, ha detto in una conferenza stampa Wang Qirui, funzionario locale per la gestione delle emergenze, aggiungendo che circa 19.000 edifici sono stati distrutti, mentre altri 18.000 sono classificabili come “gravemente danneggiati”.

Sono 15 le vittime accertare e tre i dispersi, ha precisato Wang, quando quasi due milioni risultano essere state colpite dalle inondazioni in tutta la provincia, con 120.000 evacuati d’emergenza.

Lo Shanxi ha anche chiuso 166 siti turistici dopo che le inondazioni hanno danneggiato una sezione di un’antica cinta muraria nella storica città di Pingyao, patrimonio mondiale dell’Unesco.

Quest’anno diverse regioni della Cina sono state colpite da inondazioni senza precedenti. Migliaia di persone sono state evacuate nelle province di Hubei e Sichuan quest’estate a causa delle piogge torrenziali, mentre più di 300 persone sono state uccise nella provincia di Henan dopo acquazzoni record: un anno di pioggia in soli tre giorni. Gli esperti affermano che eventi meteorologici come forti inondazioni e siccità stanno diventando sempre più comuni a causa dei cambiamento climatici.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.