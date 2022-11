La guerra in Ucraina giunge al 278esimo giorno. Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i russi "stanno preparando nuovi attacchi"

La guerra in Ucraina giunge al 278esimo giorno. Secondo la Commissione internazionale per le persone scomparse (Icmp), oltre 15.000 persone sarebbero scomparse dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio scorso.

Unhcr: “4,7 mln rifugiati ucraini chiedono protezione Europa”

Oltre 4,75 milioni di rifugiati ucraini si sono già registrati per la Protezione Temporanea o per simili programmi di protezione nazionale in Europa: lo ha reso noto l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), come riporta Ukrinform. Secondo l’Unhcr, il numero di rifugiati provenienti dall’Ucraina, registrati per la Protezione Temporanea o per analoghi programmi di protezione in Europa, ha raggiunto quota 4.751.065. Nell’Unione europea, il maggior numero di rifugiati è stato registrato in Polonia, Germania e Repubblica Ceca.

Zelensky: “Russia prepara nuovi attacchi, pronti alla difesa”

Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i russi “stanno preparando nuovi attacchi e finché avranno missili non si fermeranno”. “La prossima settimana può essere dura come quella che è appena passata. Le nostre forze di difesa si stanno preparando. L’intero Stato si sta preparando. Elaboriamo tutti gli scenari, anche con i partner”, ha affermato il presidente ucraino.

Fonte: Ansa