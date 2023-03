Umbria, terremoto in provincia di Perugia

Una scossa di terremoto è stata avvertita poco dopo le ore 16 in provincia di Perugia e nelle zone circostanti. L’Ingv ha fatto sapere che si è trattato di un sisma di magnitudo 4.4.

La magnitudo

La magnitudo del terremoto, registrato alle 16.05, è stata di 4,4 alla profondità 10 chilometri, a 5.1 chilometri da Umbertide (PG), a 9.0 chilometri da Montone (PG), a 16.7 chilometri da Gubbio.

Le verifiche in corso

Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha riferito che diverse persone sono scese in strada e che la scossa è stata distintamente avvertita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall’ospedale e dalle scuole. Il primo cittadino ha detto che al momento non sono arrivate segnalazioni di criticità da parte dei cittadini.

Fonte: Ansa