Europa League, ok le italiane

Vince e convince la Roma che nell’andata degli ottavi batte all’Olimpico la temibilissima Real Sociedad per 2-0, con un gol per tempo. Apre El Shaarawy, la chiude Kumbulla con un finale che fa sperare la Roma, in vista della gara di ritorno della settimana prossima a San Sebastian. I giallorossi sfruttano una partenza migliore, tutta sprint e il gol arriva quasi subito. Spunto vincente di Dybala che pesca in area Abraham che la rimette in mezzo con i tempi giusti premiando l’inserimento di El Shaarawy: zampata vincente e 1-0 Roma. Gli spagnoli sono troppo leziosi e si affidano più alle giocate individuali, come nel caso di Kubo che entra in area e colpisce il palo. A chiudere il match pensa Kumbulla che al tramonto di testa fa 2-0. Se ne riparla giovedì in Spagna, ma la Roma un piccolo mattoncino lo ha messo.

Juve, basta Di Maria

L’andata sorride anche alla Juventus che allo Stadium piega uno scorbutico Friburgo. Finisce 1-0 e a decidere il match è un colpo di testa di Angel Di Matia su centro di Kostic. Gara equilibrata con i bianconeri a fare la partita provandoci con Rabiot, Cuadrado, Vlahovic e Locatelli ma la difesa del Friburgo ha concesso nulla. Vittoria pesante che rende meno problematico il ritorno in Germania.